De beruchte Britse seriemoordenaar Peter Sutcliffe, ook wel bekend als 'The Yorkshire Ripper', is vrijdag op 74-jarige leeftijd overleden, meldt de Britse regering vrijdag. Sutcliffe werd in 1981 tot twintig keer levenslang veroordeeld voor de moord op dertien vrouwen in de stad Manchester en het Noord-Engelse graafschap Yorkshire.

Daarnaast werd hij schuldig bevonden aan poging tot moord op zeven vrouwen. De man zei dat hij van God opdracht had gekregen prostituees om het leven te brengen.

De vroegere vrachtwagenchauffeur werd drie jaar na zijn veroordeling gediagnosticeerd met paranoïde schizofrenie, maar in 2016 werd hij toerekeningsvatbaar verklaard.

Daardoor hoefde Sutcliffe niet langer psychiatrisch behandeld te worden en kon hij worden overgeplaatst naar een gewone gevangenis. Justitie verzekerde dat hij nooit meer op vrije voeten zou komen.

Sutcliffe was onlangs besmet geraakt met het coronavirus en weigerde behandeld te worden. Hij stierf in een ziekenhuis in Durham, waar hij vanuit zijn cel naartoe was gebracht. Sutcliffe had last van meerdere gezondheidsaandoeningen, waaronder obesitas en diabetes.