De partij van Aung San Suu Kyi heeft de verkiezingen van Myanmar vrijdag gewonnen met een overgrote meerderheid van de stemmen. Internationaal ligt ze onder vuur vanwege beschuldigingen van genocide tegen de islamitische Rohingya-minderheid in 2017.

De "verpletterende" overwinning laat zien dat de inwoners van Myamar nog steeds vertrouwen hebben in Aung San Suu Kyi, zegt een woordvoerder van de partij. Volgens binnen- en buitenlandse waarnemers zijn de verkiezingen eerlijk verlopen.

Tot nu toe heeft de National League for Democracy (NLD) 368 zetels in het parlement gewonnen bij de verkiezingen van afgelopen zondag. Om een regering te kunnen vormen, heeft een partij minstens 322 zetels nodig.

Aung San Suu Kyi is van plan samen te werken met de 39 politieke partijen van etnische minderheden in het land en heeft hen uitgenodigd voor een regering van "nationale eenheid", aldus de woordvoerder van de NLD.

Teleurstelling bij etnische minderheden

Het zijn de tweede democratische verkiezingen in het land sinds het einde van militaire junta. Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi stond vijftien jaar onder huisarrest tijdens de militaire dictatuur.

Hoewel ze onder een groot deel van de bevolking onverminderd populair is, heerst er onvrede bij minderheden in het land. Zij vinden dat ze vooral opkomt voor de boeddhistische meerderheid. In verschillende regio's, waaronder de staat Rakhine, speelt nog altijd een conflict. Zo'n anderhalf miljoen kiezers in gebieden waar veel etnische minderheden wonen, mochten niet stemmen uit veiligheidsoverwegingen, schrijft The Guardian.

Het leger van Myanmar wordt beschuldigd van genocide tegen de islamitische Rohingya-minderheid in 2017, waarbij 15.000 tot 25.000 mensen om het leven kwamen. Ruim 1,1 miljoen Rohingya sloegen op de vlucht en hebben nog altijd geen Myanmarees staatsburgerschap. Aung San Suu Kyi ontkent genocide, maar spreekt van gerichte militaire acties tegen rebellen.