De Britse regering heeft donderdag ingestemd met een omstreden plan om een tunnel aan te leggen nabij het prehistorische monument Stonehenge in het zuiden van Engeland, meldt BBC News. Het project stuit op veel verzet van onder meer de lokale bevolking en archeologen.

Er zijn al decennialang plannen voor de aanleg van een tunnel bij Stonehenge. Het project moet er onder meer voor zorgen dat er minder verkeersopstoppingen zijn op de populaire snelweg. Ook moet de tunnel het zicht op en geluid van verkeer dat langs het monument rijdt blokkeren. Daarnaast neemt de reistijd voor weggebruikers af met de aanleg van de tunnel.

Experts waarschuwen echter voor "permanente" en "onomkeerbare" schade aan Stonehenge. Tegenstanders van de aanleg van de tunnel zeggen te vrezen voor schade aan het milieu, wilde dieren en potentiële archeologische vondsten bij het monument.

The Stonehenge Alliance, een samenwerkingsverband van tegenstanders van het project, zegt het besluit van de Britse minister van Infrastructuur "diep te betreuren" en stapt naar het Britse hooggerechtshof. De leden van de groep waarschuwen dat wereldwijd "ontzet" zal worden gereageerd op de goedkeuring van het plan. De voorzitter van The Stonehenge Alliance, Tom Holland, noemt het een "beschamende beslissing".

Volgens de groep verbreekt het plan daarnaast verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk die zijn vastgelegd in internationale verdragen. In die verdragen staat dat het VK verplicht is om het monument "niet te beschadigen".

Aanleg van de tunnel kost bijna 2 miljard euro

De voorbereidingen voor de aanleg van de ruim 3 kilometer lange tunnel staan gepland om aankomend voorjaar te beginnen. De daadwerkelijke constructieperiode staat gepland voor 2023 en zal naar verwachting vijf jaar innemen. De kosten voor de aanleg van de tunnel worden geschat op 1,7 miljard Britse pond (omgerekend 1,88 miljard euro).

Stonehenge is een monument uit de jonge steentijd en ligt in het Engelse graafschap Wiltshire. Het bestaat uit een aarden wal waarin grote staande stenen in een cirkel staan.

Het monument is vermoedelijk rond 2300 voor Christus gebouwd. Sinds 1986 staat het monument op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.