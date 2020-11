Dominic Cummings, de belangrijkste adviseur van de Britse premier Boris Johnson, stapt voor het eind van het jaar op, bevestigt hij donderdagavond zelf aan BBC News. Volgens Cummings heeft zijn vertrek niets te maken met berichtgeving over interne geschillen binnen het Britse kabinet.

De afgelopen dagen werd in het Verenigd Koninkrijk al gespeculeerd over de positie van Cummings, nadat hoofd communicatie Lee Cain eerder deze week opstapte na berichten over interne geschillen in het Britse kabinet.

Tegen BBC News zegt Cummings dat zijn vertrek hier los van staat. "De geruchten dat ik zou hebben gedreigd ontslag te nemen zijn verzonnen", zegt hij. Volgens de topadviseur hintte hij in een blogpost in januari al naar een vertrek. In die blogpost zei hij zichzelf voor het einde van 2020 "grotendeels overbodig" te willen maken in het Britse kabinet.

Cummings speelde afgelopen jaren een grote rol in de Brexit-campagne van premier Johnson. Cummings bedacht onder meer de slogan Take Back Control (herneem de controle), waarmee die campagne werd aangevoerd.

Na de zege in het Brexit-referendum en de verkiezingszege van Johnson werd Cummings door de premier meegenomen naar 10 Downing Street, waar hij vooral op de achtergrond veel invloed op de premier heeft.

Cummings overtrad coronaregels

In mei van dit jaar kwam Cummings negatief in opspraak, nadat bekend was geworden dat hij in maart de lockdownregels had overtreden. De topadviseur had een trip van 400 kilometer naar zijn geboorteplaats Durham in Noord-Engeland gemaakt, terwijl hij toen al positief was getest op het coronavirus en zijn vrouw duidelijke symptomen vertoonde.

In die periode mochten mensen in het Verenigd Koninkrijk alleen bij anderen op bezoek voor essentiële hulp. Cummings voerde aan dat hij de hulp van zijn ouders nodig had bij de opvoeding van zijn kinderen.

Meerdere Britse politici, onder wie partijgenoten van Johnson, drongen aan op het vertrek van Cummings, maar de Britse premier besloot na een gesprek met de adviseur dat hij mocht aanblijven.

Johnson zei tot de conclusie te zijn gekomen dat Cummings "verantwoordelijk, conform de wet en met integriteit" had gehandeld. Hij had "geen alternatief" en "volgde de instincten van elke vader en elke ouder, en ik reken hem dat niet aan", aldus de premier.