Bij een aanval in de stad May Cadera, in het noorden van Ethiopië, zijn op 9 november tientallen, en waarschijnlijk honderden burgers om het leven gekomen, zegt Amnesty International donderdag. Het noorden van Ethiopië is op dit moment toneel van een conflict tussen de Ethiopische regering en het goed bewapende lokale bestuur van de staat Tigray.

De burgerslachtoffers "lijken dagloners te zijn geweest die op geen enkele manier betrokken waren bij het aanhoudende militaire offensief" in de onrustige regio Tigray, waar de stad zich bevindt, zei Deprose Muchena, directeur van Amnesty International voor Oost- en Zuidelijk Afrika.

De mensenrechtenorganisatie was nog niet in staat om een verantwoordelijke voor de aanval aan te wijzen. Getuigen stellen dat troepen die loyaal zijn aan het lokale bestuur van Tigray verantwoordelijk zijn voor de aanval, maar hiervoor is nog geen bevestiging.

Het lokale bestuur van Tigray, de Tigray People's Liberation Front (TPLF), ligt overhoop met premier Abiy Ahmed sinds hij in 2018 aan de macht kwam. De spanningen tussen beide partijen liepen op nadat de TPLF in september lokale verkiezingen organiseerde tegen de zin in van de federale overheid.

Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er tot nu toe zijn gevallen door het conflict. Volgens bronnen en lokale media zijn er inmiddels honderden doden gevallen.

Tigray ligt in het noorden van Ethiopië en grenst aan Eritrea en Soedan. (Beeld: ANP)

EU: 'Gevaar humanitaire ramp is acuut'

Tigray, de federale overheid en alle andere strijdende partijen "moeten zich inhouden en sterker aandringen op het achterwege laten van oproepen tot haat en geweld", waarschuwt de Europese Unie.

"Het gevaar van een grote humanitaire ramp is acuut", zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Hij is "diep bezorgd" over het demoniseren van sommige etnische groepen en vreest voor de "kwaadaardige en dodelijke" gevolgen.

Deskundigen waarschuwen dat chaos in Ethiopië grote gevolgen kan hebben voor heel Noordoost-Afrika en ook nieuwe vluchtelingenstromen naar Europa op gang kan brengen. Deze week vluchtten al meer dan tienduizend Ethiopiërs naar buurland Soedan.