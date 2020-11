Elf personen zijn overleden en vijftien mensen zijn vermist door de zware tyfoon Vamco, die woensdagavond aan land kwam op de Filipijnen. Het is de achtste keer in twee maanden tijd dat de archipel wordt getroffen door een tropische storm. Zeker 40.000 huizen in de hoofdstad Manilla zijn verwoest.

Op het Filipijnse eiland Luzon, waar de helft van de in totaal 108 miljoen inwoners van de Filipijnen woont, kwamen mensen om het leven door verdrinking en doordat een gebouw instortte.

In Manilla veroorzaakte Vamco de zwaarste overstroming sinds 2009, aldus lokale autoriteiten. Bijna drie miljoen huishoudens in en om de Filipijnse hoofdstad zijn zonder stroom komen te zitten.

Door de overstroming moest de kustwacht zwemmen door water dat soms zo hoog als elektriciteitspalen kwam. Met rubberboten en geïmproviseerde vlotten proberen reddingswerkers ouderen en kinderen te redden.

Bijna 200.000 mensen werden al geëvacueerd voordat de tyfoon aan land kwam. Toen dit gebeurde, bereikte de tyfoon snelheden tot 155 kilometer per uur, maar de kracht is sindsdien afgenomen.

Rodrigo Duterte, de president van de Filipijnen, heeft donderdag de opdracht gegeven om de hulpacties te versnellen.