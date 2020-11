De Australische politie heeft veertien verdachten aangehouden voor het delen van zelf gefilmde kinderporno, schrijft de politie woensdag in een persbericht. De mannen worden ervan verdacht zeker 46 Australische baby's en kinderen te hebben misbruikt. Volgens de politie gaat het om een "ongekende zaak". Onder de arrestanten zijn een amateurvoetbalcoach en een medewerker van een kinderopvang.

De veertien verdachten zijn tussen de 20 en 48 jaar. Ze zijn aangehouden voor het maken en delen van kinderporno op online netwerken binnen Australië en in het buitenland. De arrestanten woonden in drie verschillende staten, waaronder New South Wales. Samen worden ze beschuldigd van 828 zedendelicten.

Volgens de politie gebruikte de medewerker van de kinderopvang zijn werk om bij dertig kinderen te komen. Hij deelde die met zijn partner, die ook aan het misbruik meedeed. De 27-jarige man wordt beschuldigd van meer dan driehonderd zedendelicten.

"Geen enkel kind zou misbruikt moeten worden door mensen in hun leven die ze vertrouwen, of het familieleden, kinderopvangmedewerkers of voetbalcoaches zijn", schrijft leider van het onderzoek Christopher Woods in het persbericht.

Meer verdachten aangehouden dit jaar

De aanhoudingen zijn het resultaat van een groot onderzoek onder de naam Operatie Arkstone, waarbij onder meer is samengewerkt met het Amerikaanse departement van Homeland Security. In juni werden dankzij deze operatie al negen Australische verdachten aangehouden en veertien misbruikslachtoffers geïdentificeerd.

Bij Operatie Molto, een ander onderzoek naar kindermisbruik, werden in oktober 44 Australiërs aangehouden voor het maken en bezitten van kinderporno. Zestien kinderen werden in veiligheid gebracht.