Meer dan tienduizend Ethiopische vluchtelingen zijn deze week naar Soedan uitgeweken, laat het buurland woensdag weten. In het noorden van Ethiopië voert de regering een offensief uit tegen het goed bewapende lokale bestuur van de staat Tigray.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed begon het offensief vorige week na een vermeende aanval van het Tigray-bestuur op een federale militaire basis. Spanningen tussen Nobelprijswinnaar Abiy en het lokale bestuur lopen al enkele jaren op.

Omdat toegang tot de regio niet mogelijk is en communicatie geblokkeerd is, is het onduidelijk hoeveel slachtoffers er tot nu toe zijn gevallen. Bronnen en lokale media spreken van honderden doden.

Diplomaten vrezen dat het conflict etnische spanningen kan aanwakkeren in het diverse Ethiopië, en kan leiden tot een burgeroorlog en destabilisatie. De Verenigde Naties en Soedan houden rekening met de komst van zo'n 20.000 vluchtelingen.

Tigray is zeer goed bewapend

Tigray wordt bestuurd door het Tigray People's Liberation Front (TPLF). De groep speelde onder meer een belangrijke rol in de oorlog tegen Eritrea rond de eeuwwisseling. Nog altijd is de TPLF goed bewapend en heeft het zo'n 250.000 militairen en milities.

Lange tijd nam de TPLF deel aan de regeringscoalitie in Ethiopië, maar vorig jaar stapte de groepering op uit onvrede over de hervormingen van premier Abiy. Spanningen kookten over toen de TPLF in september lokale verkiezingen organiseerde tegen de zin van de federale overheid, schrijft persbureau AP.

Tigray ligt in het noorden van Ethiopië en grenst aan Eritrea en Soedan. (Beeld: ANP)

VN roept op tot wapenstilstand

Met zijn hervormingen wilde de in 2018 aangestelde Abiy een einde maken aan het repressieve politieke klimaat in het land, maar door zijn beleid laaide het ongenoegen tussen etnische groepen in het land ook weer op. Zelf is Abiy onderdeel van de Oromiya, de grootste etnische groep in Ethiopië.

De Afrikaanse Unie, Verenigde Naties en anderen roepen op tot een wapenstilstand, maar diplomaten denken dat Abiy erop belust is een einde te maken aan de TPLF. Die strijd kan, vanwege de ervaren TPLF-strijdkrachten, langer duren dan verwacht.

Ook Eritrea mengt zich in strijd

De TPLF zijn voormalige strijdmakkers van Abiy, die als Ethiopische soldaat rond de eeuwwisseling tegen buurland Eritrea vocht. In 2019 won Abiy de Nobelprijs voor het vredesakkoord dat hij met Eritrea wist te sluiten.

Ook Eritrea koestert veel wrok tegen de TPLF. Sinds maandag voert het land bombardementen uit op Humera, een stad in de Tigray-regio, dicht bij de grens met Eritrea en Soedan, aldus AP. "Er moet gezorgd worden dat het conflict niet verder uitbreidt in de regio", zegt het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.