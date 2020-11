De Bahreinse koning heeft kroonprins Salman Bin Hamad al Khalifa benoemd tot nieuwe premier, meldt het staatsnieuwsagentschap van Bahrein woensdagavond.

Eerder op woensdag werd bekend dat de oud-premier van Bahrein, sjeik Khalifa Bin Salman al Khalifa (84), is overleden. Hij leidde de regering sinds de onafhankelijkheid van Bahrein in 1971, waarmee hij de langstzittende premier ter wereld was.

De sjeik overleed in een ziekenhuis in de Verenigde Staten. Hij zal worden begraven wanneer zijn lichaam is teruggebracht naar zijn vaderland.

Salman Bin Hamad al Khalifa is per direct premier geworden.