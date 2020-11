De prodemocratische oppositieleden in het Hongkongse parlement zijn woensdag massaal opgestapt, nadat eerder op de dag bekend werd dat vier van hen uit hun functie zijn gezet middels een omstreden wet die net is goedgekeurd door het parlement in Peking.

Het besluit van de overgebleven veertien oppositieleden komt niet als een grote verrassing. De in totaal negentien politici dreigden maandag al "massaal" op te stappen als de regering oppositieleden uit hun functie zou zetten. Volgens plaatselijke media is er nu feitelijk geen oppositie meer in parlement.

Het Chinese parlement heeft in de nacht van dinsdag op woensdag besloten de autonomie van Hongkong verder in te perken door "patriottisme" voortaan een wettelijk vereiste te maken voor de zeventig leden van het Hongkongse parlement.

Dit betekent dat Hongkongse parlementariërs uit hun functie mogen worden gezet als ze streven naar onafhankelijkheid, voor buitenlandse invloed zijn of de nationale veiligheid in gevaar brengen. De wet maakt het mogelijk om parlementsleden direct te ontslaan zonder tussenkomst van een rechter.

Prodemocraten hebben minderheid in parlement

De prodemocraten hebben met negentien van de zeventig zetels geen meerderheid in het parlement. Wel werd verwacht dat ze in september meer zetels zouden bemachtigen bij de inmiddels uitgestelde parlementsverkiezingen, zoals bij de districtsverkiezingen in november 2019.

De Hongkongse leider Carrie Lam zei in juli de stembusgang uit te stellen vanwege de coronapandemie, maar critici wijzen naar de langdurige onrust in Hongkong en de omstreden veiligheidswet die toen pas was ingevoerd.

Peking stelde eind juni de nationale veiligheidswet voor Hongkong in, waardoor diverse vrijheden zijn beperkt en ook een einde is gekomen aan de massale antiregeringsprotesten. Volgens critici is de veiligheidswet bedoeld om de prodemocratische protestbeweging in Hongkong de kop in te drukken.