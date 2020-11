Hongkong heeft woensdag vier prodemocratische oppositieleden uit het parlement gezet. De stap volgt na de goedkeuring van een omstreden wet door het parlement in Peking. Daarin staat dat parlementariërs uit hun functie mogen worden gezet als ze streven naar onafhankelijkheid, voor buitenlandse invloed zijn of de nationale veiligheid in gevaar brengen.

Het Chinese parlement heeft besloten de autonomie van Hongkong verder in te perken door "patriotisme" voortaan een wettelijk vereiste te maken voor de zeventig leden van het Hongkongse parlement. De wet maakt het mogelijk om parlementsleden direct te ontslaan zonder tussenkomst van een rechter.

De negentien oppositieleden dreigden maandag al "massaal" op te stappen als de regering oppositieleden uit hun functie zou zetten. Nu is duidelijk dat Alvin Yeung Ngok-kiu, Kwok Ka-ki, Dennis Kwok en Kenneth Leung moeten vertrekken. Ze zouden de nationale veiligheid in gevaar brengen.

De politici waren eerder met acht andere personen uitgesloten van deelname aan de inmiddels uitgestelde parlementsverkiezingen die aanvankelijk gepland stonden voor september dit jaar, omdat ze zich niet zouden hebben gehouden aan de omstreden veiligheidswet.

Peking stelde eind juni de nationale veiligheidswet voor Hongkong in, waardoor diverse vrijheden zijn beperkt en ook een einde is gekomen aan de massale antiregeringsprotesten. Volgens critici is de veiligheidswet bedoeld om de prodemocratische protestbeweging in Hongkong de kop in te drukken.

Nieuwe wet opnieuw klap voor prodemocraten

De nieuwe wet is een harde klap voor de democratischgezinde oppositie in de voormalige Britse kroonkolonie. De miljoenenstad Hongkong maakt sinds 1997 weer deel uit van het communistische China, maar functioneert volgens de destijds gemaakte afspraken vijftig jaar grotendeels als een autonome regio.

De in Peking aangenomen wetten hebben voorrang op het in naam onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong. De helft van de parlementsleden wordt rechtstreeks door het volk gekozen. Dat voedt de onrust in de metropool, waar sommige inwoners meer democratie eisen.