De Democraat Joe Biden vindt het "gênant" dat Donald Trump zijn verlies bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen weigert toe te geven, zei hij dinsdag tijdens een toespraak in zijn woonplaats Wilmington. De Republikeinse Senaat-leider Mitch McConnell noemt de zorgen over Trumps verdachtmakingen ondertussen aanstellerij.

Biden werd afgelopen weekend uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Trump zegt dat er is gefraudeerd, maar leverde daar tot nu toe geen bewijzen voor. Zijn team bereidt rechtszaken tegen de uitslag voor.

"Nou, ik vind het gewoon gênant, eerlijk gezegd", zei Biden over Trumps volharding. "Het enige is dat... hoe kan ik dit netjes zeggen... ik denk niet dat dit zijn nalatenschap ten goede komt."

Biden koos zijn woorden tijdens de speech voorzichtig en benadrukte dat er maar "één president tegelijk" kan zijn. Toch hoopt hij in de komende weken alvast een aantal kabinetsleden aan te kunnen kondigen.

Biden wacht onder meer nog op het vrijkomen van overheidsgelden waarmee hij de overgang naar een nieuwe regering kan financieren.

Biden tegen wereldleiders: Amerika is terug

De aanstaande president sprak ook over zijn telefonische gesprekken met een handvol wereldleiders, onder wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron.

"Ten eerste laat ik ze weten dat Amerika terug is", zei Biden. "Ik heb er alle vertrouwen in dat Amerika het respect kan terugverdienen dat we hiervoor hadden."

Pompeo verwacht soepele overgang naar tweede Trump-regering

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo echode ondertussen de lijn van Trump, die volhoudt dat hij de verkiezingen gewonnen heeft. Hij verwacht een "soepele overgang naar een tweede Trump-regering", zei hij dinsdag met een glimlach tijdens een persconferentie.

McConnell, de Republikeinse Senaat-leider, vindt dat mensen moeten "ophouden zich aan te stellen" over de verdachtmakingen en rechtszaken van Trump. "We laten de verkiezingen de fases doormaken die volgens de grondwet toegestaan zijn", zei hij. "Dan zweren we op 20 januari 2021 de winnaar in, zoals we dat altijd hebben gedaan sinds 1793." McConnell heeft de winst van Biden niet erkend.