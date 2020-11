De prominente Palestijnse vredesonderhandelaar Saeb Erekat (65) is maandag overleden nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. De politicus was recent al met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Israël.

De man liep al meer risico na een longtransplantatie in 2017. Na zijn besmetting verslechterde zijn toestand en werd hij kunstmatig in coma gebracht.

Erekat is tientallen jaren betrokken geweest in de Palestijnse politiek. Hij leidde onder meer het Palestijnse team bij de onderhandelingen met Israël over de zogenoemde Oslo-vredesakkoorden. Ook bekleedde hij een topfunctie bij de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO.

Het kantoor van de Palestijnse president Mahmoud Abbas bevestigde dat Erekat is overleden in een ziekenhuis in Jeruzalem.