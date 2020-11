De Peruaanse president Martín Vizcarra is maandag (lokale tijd) afgezet. Een meerderheid in het parlement van Peru stemde in met de afzetting. Vizcarra wordt ervan beschuldigd dat hij in 2014 als regionaal gouverneur steekpenningen aannam van projectontwikkelaars.

Voor een meerderheid in het parlement waren 87 stemmen nodig. Al tijdens de stemming werd duidelijk dat de tegenstanders van Vizcarra dit aantal zouden krijgen.

Zoals geregeld in de Peruaanse grondwet, is parlementsvoorzitter Manuel Marino maandag tot interim-president vernoemd. Hij neemt de presidentiële taken van Vizcarra over tot het einde van de huidige ambtstermijn in juli 2021.

De politieke situatie in Peru is de laatste jaren instabiel. Vizcarra volgde twee jaar geleden zijn voorganger Pedro Pablo op, die aftrad vanwege beschuldigingen van corruptie. Ook de drie presidenten daarvoor zijn verdachte geweest in corruptieonderzoeken.

President betaalde popartiest met overheidsgeld

Sinds zijn aantreden is al drie keer geprobeerd Vizcarra af te zetten. De recentste poging was in september. De president zou een popartiest met overheidsgeld hebben betaald om goed over hem te spreken en zingen. Parlementariërs wilden hem daarom afzetten vanwege "morele ontoereikendheid".

Gelekte audiobanden zouden aantonen dat Vizcarra ruim 40.000 euro overheidsgeld betaalde aan Richard Cisneros, een relatief onbekende zanger. Op de banden zou ook te horen zijn dat de president het overheidscontract met Cisneros geheim probeerde te houden. Volgens de president was de afzettingsprocedure een "samenzwering om de overheid te destabiliseren".

Vizcarra overleefde de stemming in het parlement. Hij gaf aan niet te zullen aftreden voor het einde van zijn termijn volgend jaar, maar liet wel weten zich niet voor een nieuwe termijn verkiesbaar te zullen stellen.