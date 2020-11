Armenië, Azerbeidzjan en Rusland hebben een overeenkomst getekend om het conflict rondom Nagorno-Karabach vanaf dinsdag te beëindigen, zegt de Armeense premier Nikol Pasjinian. Een vertegenwoordiger van het Kremlin heeft de vredesdeal bevestigd, melden Russische agentschappen.

De president van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev, heeft de in de nacht van maandag op dinsdag eveneens bevestigd dat hij de overeenkomst heeft getekend. "Deze verklaring die door drie landen is ondertekend, zal cruciaal zijn in het conflict", zei hij in een online vergadering met de Russische president Vladimir Poetin.

Pasjinian zegt dat hij de natie "in de komende dagen" gaat toespreken. Verdere details zullen dan volgen.

"De beslissing is gemaakt op basis van een grondige analyse van de militaire situatie en in overleg met de beste experts", heeft Pasjinian op sociale media verklaard.

"Dit is geen overwinning, maar je kan niet worden verslagen totdat je jezelf als verslagen beschouwd. Dat zullen wij nooit doen. Dit zal het begin zijn van een tijdperk van nationale eenheid en hergeboorte", aldus de premier.

Azerbeidzjan erkent neerschieten Russische helikopter

Maandag werd nog een Russische legerhelikopter neergehaald in Armenië, vlakbij de grens met Azerbeidzjan. Daarbij zijn twee bemanningsleden omgekomen. Azerbeidzjan erkende de helikopter te hebben neergeschoten en heeft excuses aangeboden.

De gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan om de enclave Nagorno-Karabach laaiden eind september op. De regio, met ongeveer 145.000 inwoners, wordt gecontroleerd door Armeense strijdkrachten, maar wordt door de Verenigde Naties (VN) erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan.

Rusland, de beschermende macht van Armenië, heeft er een militaire basis. Azerbeidzjan kan rekenen op de steun van Turkije. Rusland levert overigens ook wapens aan Azerbeidzjan.