In twee dorpen in het noorden van Mozambique zijn in het afgelopen weekend meer dan vijftig mensen onthoofd door militante islamisten, meldt BBC News maandag op basis van staatsmedia.

De moorden zijn de laatste in een reeks gruwelijke aanvallen die de militanten sinds 2017 hebben uitgevoerd in de gasrijke provincie Cabo Delgado. Al zo'n 2.000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 430.000 mensen zijn dakloos geworden tijdens het conflict in de voornamelijk islamitische regio.

De militanten zijn gelieerd aan terreurgroep Islamitische Staat (IS), die meer voet aan de grond krijgt in zuidelijk Afrika. De groep buit de armoede en werkloosheid uit om jongeren te rekruteren voor hun strijd voor islamitische heerschappij. Veel bewoners van de regio zijn daar gevoelig voor; zij vinden dat ze te weinig hebben geprofiteerd van de robijn- en gasindustrie in de provincie.

Volgens een BBC News-correspondent is de dagenlange aanval waarschijnlijk de gewelddadigste tot nu toe. De eerste slachtoffers vielen vrijdag al, toen de militanten ook huizen in brand staken, aldus staatspersbureau Mozambique News Agency. Wie probeerde te vluchten, werd gedood.