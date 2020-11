Een Russische legerhelikopter is maandagavond neergehaald in Armenië, vlak bij de grens met Azerbeidzjan. Daarbij zijn twee crewleden omgekomen, een derde inzittende raakte gewond.

Azerbeidzjan geeft toe de helikopter "per ongeluk" te hebben neergehaald en heeft in een verklaring excuses en een schadevergoeding aangeboden voor het "tragische incident". Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bakoe benadrukt het om een ongeluk gaat en dat het geen tegen Rusland gerichte actie is.

De spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan liepen de afgelopen weken al hoog op. De landen voeren op het moment zware gevechten om de enclave Nagorno-Karabach.

De enclave, die ongeveer 145.000 inwoners telt, wordt gecontroleerd door Armeense strijdkrachten, maar de Verenigde Naties erkennen haar als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan. Rusland, de beschermende macht van Armenië, heeft er een militaire basis.

Rusland heeft nog niet op de excuses van Azerbeidzjan gereageerd.