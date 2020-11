De politie van Belarus heeft zondag bij nieuwe protesten honderden mensen opgepakt. Mensenrechtenorganisatie Viasna meldt dat zeker 395 mensen in de boeien zijn geslagen. Al sinds augustus wordt vrijwel wekelijks grootschalig gedemonstreerd tegen de omstreden president Alexander Lukashenko.

Duizenden mensen gingen zondag de straat op in de hoofdstad Minsk, evenals in andere steden. De politie stond al klaar in de binnenstad van de hoofdstad met waterkanonnen en bussen. Diverse metrostations zijn afgesloten en mobiele internetnetwerken zijn beperkt.

Getuigen melden dat politieagenten klanten in winkelcentra willekeurig fouilleren, op zoek naar bijvoorbeeld spandoeken. Ook worden automobilisten langs de weg gezet en worden hun voertuigen doorzocht.

Sinds de omstreden presidentsverkiezingen in augustus wordt er elke zondag in Belarus gedemonstreerd. Betogers beschuldigen Lukashenko, die al ruim een kwart eeuw aan de macht is in het land, van verkiezingsfraude.

Oppositieleider zegt dat protesten duren tot 'overwinning'

Vanuit haar ballingschap in Litouwen zei oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya dat de protesten gaan voortduren "tot de overwinning" en dat de afgelopen negentig dagen de autoriteiten hadden laten zien dat ze "hun legitimiteit en macht hebben verloren".

Tikhanovskaya heeft de nieuw verkozen Amerikaanse president Joe Biden zaterdag gefeliciteerd met zijn overwinning. Zij hoopt snel met Biden samen te kunnen werken. Biden sprak al eerder zijn steun uit voor de oppositie van Belarus en beloofde dat hij sancties tegen Lukashenko uit zou breiden.