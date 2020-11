De tropische storm Eta komt naar verwachting over een aantal uur aan land op Cuba, zegt het Amerikaanse orkaancentrum National Hurricane Center (NHC) zondagochtend. Eta zorgde deze week al voor tientallen doden en vermisten in Mexico en Midden-Amerika, met name Guatemala werd hard getroffen.

De storm bevindt zich momenteel zo'n 200 kilometer van de stad Camaguey in Cuba en heeft windsnelheden van 100 kilometer per uur, zei het NHC. Gevreesd wordt voor aardverschuivingen en overstromingen vanwege de zware regen die de storm meebrengt. Op veel plekken is de grond nu al doorweekt. Honderden Cubanen zijn momenteel aan het evacueren.

Dinsdag ging Eta aan land in Nicaragua als een orkaan en verzwakte later tot tropische storm. Zware regen zorgde voor aardverschuivingen en overstromingen. Naar schatting zijn er zo'n tweehonderd doden gevallen in onder meer Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras en Mexico.

Met name Guatemala is hard getroffen. Hier zijn tot nu toe 103 mensen omgekomen en 21 anderen vermist. Reddingswerkzaamheden in het dorp Queja zijn zondag stopgezet vanwege een nieuwe aardverschuiving. Huizen in het dorp liggen bedolven onder een laag modder van vijftien meter dik. Tientallen dorpelingen zijn omgekomen. Eén vrouw uit het dorp verloor deze week 22 familieleden.

De situatie in Queja is een "nationale tragedie", zegt Francisco Muz, die de reddingsoperatie leidt. Het dorp is vanwege de aardverschuivingen moeilijk bereikbaar en minder dan honderd reddingswerkers hebben het tot nu toe weten te bereiken.