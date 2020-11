Oostenrijk sluit een moskee en een islamitische vereniging omdat die hebben bijgedragen aan de radicalisering van de man die maandag een aanslag pleegde in Wenen. De Oostenrijkse ministers Susanne Raab (Integratie) en Karl Nehammer (Binnenlandse Zaken) hebben dit vrijdag bekendgemaakt.

Het besluit over de islamitische instellingen werd volgens het Oostenrijkse persbureau APA bekendgemaakt na een crisisbijeenkomst met de voorzitter van de islamitische geloofsgemeenschap Ümit Vural.

Bij de aanslag in de Oostenrijkse hoofdstad werden vier burgers gedood. Ook raakten 22 personen gewond. De dader, een twintigjarige man, werd door de politie doodgeschoten.

De Oostenrijkse regering erkent dat er fouten zijn gemaakt in de aanloop naar de aanslag in Wenen. Buurland Slowakije had gewaarschuwd dat de dader probeerde munitie te kopen.

Ook was de man vorig jaar nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS). Hij kwam vroegtijdig op vrije voeten.

Verdachten opgepakt in Oostenrijk en Zwitserland

Er zijn in Oostenrijk zestien mensen opgepakt. Vier van hen zijn eerder veroordeeld voor terrorismegerelateerde misdaden, twee voor geweldsincidenten en twee voor een poging tot eergerelateerde moord. Tien van de verdachten blijven tijdens het onderzoek in hechtenis.

Ook in Zwitserland zijn twee verdachten aangehouden. Zij waren volgens de Zwitserse justitie al onderdeel van strafzaken wegens terroristische misdrijven. Waar ze van worden verdacht, is niet duidelijk.