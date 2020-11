Sinds juni zijn 214 mensen in Denemarken positief getest op een in nertsen gemuteerde variant van het coronavirus, blijkt vrijdag uit gegevens van het Deense Statens Serum Institut. Eerder konden slechts twaalf besmettingen worden herleid tot een nertsenfokkerij.

Woensdag heeft de Deense premier Mette Frederiksen bekendgemaakt dat alle zeventien miljoen nertsen in het land worden afgemaakt uit vrees voor verdere verspreiding. Een dag later kondigde ze regionale lockdowns aan voor zeven gemeenten in het noorden van het land.

Frederiksen vreest dat het gemuteerde virus een toekomstig coronavaccin minder effectief kan maken. De dieren dienen daarbij als een 'reservoir' voor het virus, aldus gezondheidsorganisatie WHO.

Ook in Nederland zijn in de afgelopen maanden aanhoudend besmettingen bij nertsen geconstateerd. Op grote schaal zijn daarom nertsenfokkerijen geruimd. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet woensdag weten dat het kabinet nog geen signalen heeft dat ook in Nederland het virus op die manier is gemuteerd.