De Duitse politie doorzoekt vrijdag huizen in verschillende plaatsen, omdat vier personen in Duitsland mogelijk banden hebben met de man die maandag in Wenen een aanslag pleegde. De huiszoekingen vinden plaats in Osnabrück, Kassel en in de buurt van Hamburg.

"Er is geen vermoeden dat de verdachten direct bij de aanslag betrokken zijn", aldus de Duitse politie. "Maar we hebben aanwijzingen dat de mensen bij wie we zoeken banden hebben met de aanslagpleger."

In Zwitserland zijn eerder twee verdachten aangehouden. Volgens de Zwitserse justitie worden zij al vervolgd vanwege mogelijke betrokkenheid bij terroristische misdrijven.

Acht van de zestien verdachten die tot nu toe in verband met de terreuraanslag zijn opgepakt, zijn eerder veroordeeld, zei de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer donderdag tijdens een persconferentie. Vier van hen voor terroristische daden, twee voor geweldsincidenten en twee voor een poging tot eergerelateerde moord.

Oostenrijk erkent dat er fouten zijn gemaakt

Maandagavond schoot een man in het centrum van Wenen vier personen dood en verwondde hij meer dan twintig anderen. De dader werd vervolgens gedood door de politie.

De aanslag was volgens het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken het werk van één persoon en werd geclaimd door terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

De Oostenrijkse regering erkende eerder dat er fouten zijn gemaakt in de aanloop naar de aanslag. Buurland Slowakije had gewaarschuwd dat de aanslagpleger probeerde munitie te kopen.