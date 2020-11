Tientallen mensen zijn in Midden-Amerika om het leven gekomen door de tropische storm Eta. Nog eens duizenden mensen raakten dakloos door overstromingen in Nicaragua, Honduras en Guatemala.

"De situatie is ernstig en moet professioneel worden aangepakt", zei de de Hondurese president Juan Orlando Hernandez tegen tv-zender HCH. Vele mensen in het land zijn door het noodweer gestrand of zitten vast op daken van huizen.

Eta, een van de hevigste stormen sinds jaren in Midden-Amerika, kwam dinsdag als orkaan in de categorie 4 aan land in Nicaragua. Daarbij werden windsnelheden van 241 kilometer per uur bereikt. De orkaan nam in kracht af ent rok verder over het binnenland en het naburige Honduras.

In de landen zijn veel huizen, wegen en bruggen beschadigd door de harde wind en hevige regenval.

Guatamala vreest voor tientallen doden door aardverschuivingen

In de stad San Cristobal Verapaz, Guatamala, verwoestten aardverschuivingen 25 huizen. Hierdoor zijn misschien wel vijftig doden gevallen, schatte president Alejandro Giammattei.

Door het slechte weer overstroomden in Honduras de straten van de stad San Pedro Sula. Vijfhonderd mensen die op daken stonden werden gered. Er vielen volgens de autoriteiten zeven doden.

Ook in Nicaragua, Costa Rica en Panama vielen slachtoffers door Eta en veroorzaakte het zware weer veel schade.

Naar verwachting trekt Eta weer richting zee en koerst het richting Cuba en het zuiden van Florida.