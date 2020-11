De federale politie van België heeft op 27 oktober ruim 11.500 kilo cocaïne onderschept in zeecontainers in de haven van Antwerpen. Dat meldt de Belgische politie donderdag. Het gaat volgens de Belgische politie om een van de grootste cocaïnevondsten in schepen ooit.

De drugs waren verspreid over vijf containers gevuld met schrootafval.

In een jaar tijd heeft de Belgische federale politie bijna 15.000 kilo cocaïne afgenomen van criminelen. Dit heeft een waarde van ongeveer 450 miljoen euro.

Een schip kwam een week geleden aan in het Belgische Zeebrugge, waar de drugs werden overgeladen op een binnenschip richting de haven van Antwerpen, schrijft het Belgische medium VRT NWS.

Daarna moest het doorgevoerd worden naar een Nederlands bedrijf. De lading werd in Antwerpen echter onderschept. Sindsdien zouden er vijf huiszoekingen zijn geweest, waarvan twee in Nederland. Ook zijn er drie personen aangehouden, van wie eentje in Nederland.