De Kosovaarse president Hashim Thaçi heeft donderdag zijn aftreden aangekondigd omdat hij door het Kosovotribunaal in Den Haag vervolgd zal worden voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Deze misdaden zou hij tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van eind jaren negentig gepleegd hebben als leider van het Bevrijdingsleger van Kosovo (UCK).

Thaçi zelf ontkent de aanklachten en zegt dat hij niets te verbergen heeft. Hij liet al eerder weten volledige medewerking te verlenen aan het tribunaal.

Hij werd in juni samen met negen anderen aangeklaagd. Thaçi wordt verdacht van het doden van honderd mensen en het martelen van (politieke) tegenstanders.

Naast Thaçi wordt ook Kadri Veseli, de huidige leider van de Kosovaarse Democratische Partij, aangeklaagd.

Thaçi wilde afscheiding van Servië

Ooit was Kosovo onderdeel van de Joegoslavische deelrepubliek Servië. In de jaren negentig viel Joegoslavië uiteen, waardoor er steeds meer druk van de Serviërs kwam op de Kosovaren. Het overgrote deel van Kosovaren is etnisch Albanees.

Het UCK was een guerillabeweging die onafhankelijkheid wilde van het machtigere Servië. Tussen maart 1998 en juni 1999 voerde Thaçi met de UCK oorlog tegen het leger van de Servië. Hierbij kwamen ongeveer duizenden mensen om het leven en honderdduizenden mensen moesten vluchten. De oorlog kwam in 1999 ten einde nadat de NAVO bombardementen uitvoerde op Servische doelen in Kosovo en Servië.

Nog steeds is de relatie tussen Servië en Kosovo slecht. De meeste landen erkennen de onafhankelijkheid van Kosovo, maar Servië niet. Als beide landen willen toetreden tot de Europese Unie, zullen ze hun relatie moeten verbeteren.

Joegoslaviëtribunaal veroordeelt Serviërs voor daden in Kosovo

Na het uiteenvallen van Joegoslavië kreeg het Joegoslaviëtribunaal de taak om Serviërs te veroordelen voor oorlogsmisdaden in Kosovo. Het tribunaal kreeg hierdoor de beschuldiging dat zij Kosovaarse misdaden zouden negeren.

Dit leidde tot de oprichting van het Kosovotribunaal in 2015. Ook dit besluit was omstreden, omdat veel mensen in Kosovo meerdere leden van de UCK als helden zien.

Thaçi werd in 2008 premier van Kosovo en riep de onafhankelijkheid uit. In 2016 werd hij president.