De Oostenrijkse inlichtingendienst BVT is afgelopen zomer door buurland Slowakije gewaarschuwd dat de schutter achter de dodelijke terreuraanslag in Wenen munitie probeerde te kopen. Na de melding is de communicatie echter "duidelijk tekortgeschoten", zegt minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer. Hij wil een commissie instellen om het functioneren van inlichtingendiensten tegen het licht te houden.

De aanslagpleger opende maandagavond het vuur in het historische centrum van de Oostenrijkse hoofdstad en doodde daarbij vier mensen, 22 anderen raakten gewond.

De politie schoot de dader dood en arresteerde later veertien verdachten. Het is nog onduidelijk wat voor rol zij precies gespeeld zouden hebben.

De schutter, een 22-jarige man met een Oostenrijks en Noord-Macedonisch paspoort, was vorig jaar nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden. Hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. De man kwam vroegtijdig op vrije voeten.

Bij het deradicaliseringsprogramma zou de man de indruk hebben gewekt dat het beter met hem ging, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval was. Volgens de minister heeft de aanslagpleger zijn behandelaars voor de gek gehouden.