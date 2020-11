Bij politieacties tegen kinderhandel in Europa zijn 388 verdachten gearresteerd. Ook werden 249 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd, meldt de Europese politieorganisatie Europol woensdag.

De acties, die in oktober plaatsvonden, werden gecoördineerd door het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Spanje, in samenwerking met Europol.

De operatie was gericht tegen georganiseerde bendes die kinderen in meerdere landen voor seksueel misbruik aanbieden en ze uitbuiten als arbeiders of bedelaars. Volgens Europol werden de kinderen ook gedwongen misdrijven te plegen, zoals het smokkelen van verboden goederen.

Binnen de Europese Unie vindt kinderhandel veelal plaats met hulp van familieleden. De bendes zijn "verbonden door grote clannetwerken, opereren in tal van landen en verplaatsen de kinderen volgens een rotatiesysteem", aldus Europol.

Volgens de Europese politieorganisatie zijn 61 van de 249 geïdentificeerde slachtoffers minderjarig, de leeftijd van meer dan honderd anderen moet nog worden vastgesteld.