Turkse reddingswerkers zijn gestopt met het zoeken naar overlevenden na de aardbeving in de Egeïsche Zee. Zeker 115 mensen zijn omgekomen, 113 in Turkije en 2 in Griekenland.

Ook raakten 1.035 mensen in Turkije gewond. 137 slachtoffers liggen nog met verwondingen in het ziekenhuis.

De ploegen reddingswerkers hebben inmiddels bijna al het puin verwijderd. Er zijn de afgelopen dagen 107 mensen gered, aldus de autoriteiten in Izmir, de zwaarst getroffen stad. Vier van de slachtoffers verkeren nog in kritieke toestand.

De burgemeester van Izmir zegt tegen Turkse media dat vijftienduizend mensen hun huizen zijn kwijtgeraakt door de zware beving. Voor deze mensen zijn 4.600 tenten en 17.000 provisorische bedden opgezet.

Dinsdag werd nog een meisje levend onder het puin vandaan gehaald, ruim negentig uur na de aardbeving.