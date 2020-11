De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn achterban woensdagochtend, na een zenuwslopende verkiezingsnacht, toegesproken in het Witte Huis. Volgens Trump is er verkiezingsfraude gepleegd en gaat hij de "ongeregeldheden" aanvechten bij het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Volgens Trump heeft hij de verkiezingen al gewonnen doordat hij in diverse staten tien- tot honderdduizenden stemmen voorstaat op zijn Democratische uitdager Joe Biden. Die achterstand zou niet meer overbrugd kunnen worden, claimt Trump.

"Wij waren er klaar voor om naar buiten te komen en de overwinning te vieren, maar alles werd uitgesteld en opnieuw uitgesteld", vervolgde Trump. Volgens hem worden nu "extra stemmen geteld" om de stemmen van zijn achterban teniet te doen.

De claim van Trump dat hij de verkiezingen heeft gewonnen, klopt niet. De president heeft nog niet de benodigde 270 kiesmannen binnen. In staten als Pennsylvania en Georgia, waar Trump de frontrunner is, zou Biden hem nog kunnen passeren als alle achterstallige stemmen ook zijn meegeteld. Alleen al in Pennsylvania zou het gaan om ruim 1,4 miljoen stemmen die per post zijn uitgebracht, meldt CNN.

Trump betwist of die stemmen effect zullen hebben. Hij wil dat het tellen van stemmen per direct wordt gestopt en noemt het toevoegen van 'nieuwe' stemmen "een schande voor het land". "Daarom stap ik naar het Hooggerechtshof, om de integriteit van het land te beschermen", sloot Trump af.

Amerikadeskundige Bosscher: 'Het lijkt me tromgeroffel'

Amerikadeskundige Doeko Bosscher van de Rijksuniversiteit Groningen denkt dat het "tromgeroffel" is wat Trump zegt over zijn stap naar het Hooggerechtshof. "Het is een soort verzekering in het geval dat er een negatieve uitslag voor hem volgt", aldus Bosscher.

Bosscher denkt niet dat Trump naar het Hooggerechtshof stapt voordat duidelijk is wie gewonnen heeft. "Zijn uitspraken zijn nu vooral bedoeld als geruststelling voor zijn aanhangers."

Om 9.00 uur Nederlandse tijd had Biden 224 kiesmannen vergaard en had Trump 213 kiesmannen achter zich. In diverse staten waar nog veel kiesmannen te vergeven zijn, zoals Michigan, Georgia, Wisconsin en Pennsylvania, zijn de verschillen klein. Vermoedelijk moet nog zeker één dag gewacht worden op de officiële uitslag.