Polen stelt de aangescherpte abortuswet voorlopig uit, laat de regering dinsdag weten volgens lokale media. De strengere regels rondom abortus zouden maandag al ingaan, maar de regering wil nu meer tijd om de wet te bespreken. Afgelopen weken is massaal gedemonstreerd tegen de wet.

Het Poolse hooggerechtshof besloot vorige maand dat abortus ook niet is toegestaan op grond van ernstige afwijkingen bij een ongeboren kind. Daarmee wordt abortus vrijwel onmogelijk in het Oost-Europese land.

Het besluit gaat alleen pas echt in wanneer de regering het officieel publiceert. Die publicatie stond voor maandag gepland, maar is nu uitgesteld. Wanneer de aanscherping zal ingaan, is niet duidelijk.

"Er is een discussie gaande. Het zou goed zijn om wat tijd in te lassen voor dialoog", zei Michal Dworczyk, hoofd van het kantoor van de Poolse premier, aldus The Guardian. Volgens hem maakt de wet veel "emoties" los.

Afgelopen weken gingen tienduizenden Polen de straat op uit protest tegen de wet. De demonstraties dreigen om te slaan naar antioverheidsprotesten. Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid doet het slecht in de peilingen.

Lokale media schrijven dat de regering met uitstel de wind uit de zeilen hoopt te halen van de demonstranten.

President stelt compromis voor

Dankzij de nieuwe aanscherping zou abortus alleen maar toegestaan als er het leven van de betreffende vrouw in gevaar is, of in het geval van verkrachting of incest.

President Andrzej Duda heeft voorgesteld om de wet abortus toe te staan wanneer de afwijking voor ongeboren kinderen levensbedreigend is, maar dit compromis lijkt weinig populair en kan niet rekenen op een meerderheid in het parlement.

Verschillende vrouwenrechtenorganisaties zijn uitgenodigd om met de regering in gesprek te gaan, maar laten weten dat er nog steeds demonstraties op de planning staan.