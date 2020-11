De Oostenrijkse politie heeft in totaal veertien personen opgepakt in het onderzoek naar de terroristische aanslag in Wenen, zo heeft minister Karl Nehammer van Binnenlandse Zaken dinsdag bekendgemaakt. Ook zegt hij dat de politie denkt dat er maar één schutter was.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Het is niet duidelijk op welke manier de aangehouden personen betrokken waren bij de schietpartijen in de Oostenrijkse hoofdstad. De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt waar ze precies van worden verdacht.

Nehammer zegt dat er tot dusver geen bewijs is dat de aanslag werd uitgevoerd door meerdere schutters. Het videomateriaal dat door de politie wordt beoordeeld "toont op dit moment geen enkel bewijs van een tweede aanvaller", aldus de minister.

De politie heeft achttien huiszoekingen verricht na de gebeurtenissen van maandagavond. Die konden plaatsvinden door de snelle identificatie van de aanslagpleger die maandag na negen minuten werd doodgeschoten door de politie.

Schutter wilde zich aansluiten bij IS

Het gaat om een twintigjarige man die in april 2019 een celstraf van 22 maanden opgelegd kreeg omdat hij zich wilde aansluiten bij Islamitische Staat (IS) en begin december voorwaardelijk werd vrijgelaten. De schutter had een Oostenrijks en Noord-Macedonisch paspoort.

Nehammer zegt dat de man tijdens een deradicaliseringsprogramma de indruk zou hebben gewekt dat het beter met hem ging, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval was. Volgens de minister heeft de aanslagpleger zijn behandelaars voor de gek gehouden.

130 Rabbijn: 'Ik zag dader op cafégangers schieten'

Vier doden en 22 gewonden

De Oostenrijkse hoofdstad werd maandag omstreeks 20.00 uur opgeschrikt door een schietpartij. Uiteindelijk werden op zes plekken schoten gelost. Er vielen vier doden en 22 gewonden. Drie personen zijn nu in levensgevaar. De toestand van een zwaargewonde agent is gestabiliseerd.

In Oostenrijk werd om 12.00 uur in heel het land een minuut stilte gehouden en bij overheidsgebouwen hangt de vlag halfstok. Bondskanselier Sebastian Kurz heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

De politie rukte maandag massaal uit vanwege de schotenwisselingen in Wenen. (Foto: ANP)