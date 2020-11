Het dodental na de aanslag op de universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kaboel van afgelopen maandag is opgelopen tot zeker 35, meldt persbureau Reuters dinsdag op basis van twee overheidsbronnen. De meeste slachtoffers waren studenten.

Ook zouden zo'n vijftig mensen gewond zijn geraakt bij de aanslag, die werd opgeëist door Islamitische Staat (IS).

Gewapende mannen bestormden de universiteit en beschoten studenten in hun lokalen. De schutters waren zes uur lang verwikkeld in een vuurgevecht met Afghaanse elitetroepen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. De drie aanvallers in militair uniform werden uiteindelijk doodgeschoten.

Eind vorige maand kwamen bij een aanslag op een onderwijscentrum in Kaboel ook al 24 mensen om, voornamelijk studenten.