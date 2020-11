De doodgeschoten man die met enkele anderen verantwoordelijk is voor de terroristische aanslag in Wenen, is eerder veroordeeld voor terrorisme, vertelt de Oostenrijkse minister Karl Nehammer (Binnenlandse Zaken) dinsdag. Diverse bekenden van de terrorist zijn aangehouden, in totaal zijn vijftien woningen doorzocht.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Het is niet duidelijk hoeveel verdachten nu vastzitten. De politie meldt nog steeds op zoek te zijn naar één voortvluchtige, waardoor de bevolking van Wenen gevraagd is om thuis te blijven. Scholen zijn gesloten en het leger is ingezet om de stad te bewaken.

Volgens Nehammer was de doodgeschoten aanslagpleger een twintigjarige man die in april 2019 een celstraf van 22 maanden opgelegd kreeg omdat hij zich wilde aansluiten bij Islamitische Staat (IS) en begin december voorwaardelijk werd vrijgelaten. De terrorist was een staatsburger van zowel Oostenrijk als Noord-Macedonië.

De Oostenrijkse krant Falter meldt dat de man mee wilde vechten in Syrië en daarom door inlichtingendiensten in de gaten werd gehouden. Autoriteiten gingen enkele uren na de aanslag uit van een radicaalislamitisch motief.

Bondskanselier deelt informatie over dodelijke slachtoffers

Bondskanselier Sebastian Kurz heeft tijdens een persmoment meer informatie gedeeld over de vier dodelijke slachtoffers. Een oudere man en vrouw, een jonge voorbijganger en een serveerster werden maandagavond doodgeschoten, zo vertelde Kurz.

Hij vreest dat het dodental nog verder kan oplopen: er liggen nog zeventien slachtoffers in het ziekenhuis, van wie zeven in kritieke toestand.

In Oostenrijk werd om 12.00 uur in heel het land een minuut stilte gehouden en bij overheidsgebouwen hangt de vlag halfstok. Kurz kondigde tevens drie dagen van nationale rouw af. De bondskanselier benadrukte dat "de weerzinwekkende terroristische daad" geen wrijving tussen moslims en christenen moet creëren. "Dit is een geschil tussen mensen die vrede willen en de weinigen die oorlog willen."

De zes locaties waar geschoten werd, allemaal in de omgeving van de synagoge. (Foto: ANP)