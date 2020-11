De terroristische aanslag van maandagavond in Wenen heeft een vierde slachtoffer het leven gekost, melden Oostenrijkse media op basis van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een vrouw zou in het ziekenhuis aan haar verwondingen zijn bezweken.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

De doodgeschoten dader zou een machinegeweer, een machete en diverse pistolen op zak hebben gehad, vertelde Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer in de nacht van maandag op dinsdag. Zijn huis is inmiddels doorzocht.

Volgens Nehammer was de doodgeschoten dader een IS-sympathisant. Autoriteiten vermoeden daarom dat er een radicaalislamitisch motief achter de aanslag zit. Of de daders ook een antisemitisch motief hadden, wordt nog onderzocht.

Maandag rond 20.00 uur werd op zes locaties in Wenen geschoten. Dat gebeurde in de directe omgeving van een synagoge, waar vermoedelijk het eerste schot gelost werd. Het gebedshuis was dicht ten tijde van de aanslag. Het was in de directe omgeving wel druk op straat, doordat het de laatste avond was voordat in Oostenrijk strenge coronamaatregelen ingingen.

Inwoners Wenen moeten ook dinsdagochtend thuisblijven

Omdat er mogelijk nog daders vrij rondlopen, hebben de autoriteiten inwoners van Wenen opgedragen dinsdagochtend thuis te blijven. Daarnaast blijven alle scholen dicht. Het leger is ingezet om de stad te bewaken, terwijl de politie onderzoek verricht. Ook de grensbewaking is opgeschroefd.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz noemde de aanslag een "weerzinwekkende terroristische daad" en vertelde dat Oostenrijk niet geïntimideerd raakt door terrorisme. Kurz geeft om 9.00 uur een persconferentie.