Zeker 98 mensen zijn tot nu toe omgekomen bij de aardbeving die de West-Turkse regio Izmir vrijdag zwaar heeft getroffen, maakten lokale autoriteiten dinsdag bekend. Inmiddels zijn er ruim duizend naschokken geweest. De aardbeving in de Egeïsche Zee trof ook het Griekse eiland Samos, waar twee mensen om het leven kwamen.

Volgens de Turkse autoriteiten zijn 847 van de 994 gewonden inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

In de puinhopen van ingestorte gebouwen in Izmir wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar overlevenden. Sinds de beving zijn 106 mensen gered.

Maandagochtend is nog een driejarig meisje in Izmir 65 uur na de aardbeving in de Egeïsche Zee levend onder het puin vandaan gehaald door reddingswerkers. Het meisje is herenigd met haar familie. De reddingsactie werd live op televisie uitgezonden.

Een paar uur voordat het meisje werd gered wisten reddingswerkers ook een veertienjarige jongen levend te bevrijden. Hij werd direct naar de eerste hulp gebracht. Volgens de Turkse staatsomroep Anadolu zijn er sinds de beving vrijdagmiddag 105 mensen gered.

52 Turkse reddingswerkers halen driejarig meisje onder puin vandaan

Turkije biedt overlevenden onderdak in duizenden tenten

Om tijdelijk onderdak te bieden aan mensen van wie de woningen verwoest zijn, heeft Turkije ruim drieduizend tenten en 13.000 bedden opgezet. In totaal zijn volgens de Turkse rampenbestrijdingsorganisatie AFAD 940 mensen gewond geraakt. Zevenhonderd mensen zijn ontslagen uit het ziekenhuis, acht bevinden zich nog op de intensive care.

Door Turkije lopen meerdere breuklijnen van tektonische platen, waardoor er veel aardbevingen in de regio plaatsvinden. In 1999 kwamen 18.000 mensen om bij twee grote aardbevingen in het noordwesten van Turkije. Het epicentrum van de aardbeving van vrijdag lag in de Egeïsche Zee ten noordwesten van Samos en had een magnitude van 6,9. Er zijn al ongeveer 1.400 naschokken geweest.