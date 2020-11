De terroristische aanslag van maandagavond in Wenen heeft ten minste drie levens geëist. Zeker vijftien mensen zijn gewond geraakt. Daarnaast is één van de daders door de politie doodgeschoten en minstens één verdachte is nog voortvluchtig. Volgens minister Karl Nehammer van Binnenlandse Zaken was de gedode dader een islamist en IS-sympathisant.

Het belangrijkste nieuws van vannacht Het dodental is opgelopen tot drie. Daarnaast is één dader doodgeschoten.

De doodgeschoten dader was een IS-sympathisant.

De dader had een machinegeweer, pistool en machete op zak.

Inwoners van Wenen worden ook deze ochtend opgedragen om thuis te blijven.

De doodgeschoten verdachte was zwaarbewapend en droeg volgens de politie een nepbomgordel. De Weense burgemeester Michael Ludwig liet weten dat hij niet alleen een geweer, maar ook een handpistool en machete bij zich had. Volgens hem was de deze dader "zeer goed voorbereid". De politie weet wie hij was en doorzoekt zijn huis.

De politie meldde al snel dat een persoon was overleden. Later zei Ludwig tegen de Oostenrijkse publieke omroep ORF dat een vrouw in het ziekenhuis aan haar verwondingen is bezweken. Dinsdagochtend werd bekend dat een derde persoon is overleden. Minstens vijftien gewonden worden in het ziekenhuis behandeld, onder wie een zwaargewonde. Een gewonde agent is inmiddels niet meer in levensgevaar.

Schietpartijen begonnen bij synagoge in populaire uitgaanswijk

Op zes verschillende plekken in de oude binnenstad van Wenen is maandagavond geschoten. De schietpartijen begonnen rond 20.00 uur in de directe omgeving van een synagoge, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het is niet duidelijk of de synagoge een doelwit was. Het gebouw, dat tijdens de aanslag was gesloten, staat in een populaire uitgaanswijk met veel cafés en restaurants. Het was er maandagavond druk, want vanaf dinsdag geldt in heel Oostenrijk een avondklok om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veel mensen maakten nog even gebruik van hun vrijheid om 's avonds op straat te mogen zijn en zaten op de vele terrasjes.

98 Omstanders filmen schietende man in straten van Wenen

Klopjacht op vermeende daders

Volgens minister Nehammer is nog minstens één dader op de vlucht. Hij waarschuwde maandagavond dat er een klopjacht op meerdere vermeende daders gaande is en dat zij "zwaarbewapend en gevaarlijk" zijn. "We hebben meerdere speciale eenheden samengebracht, die nu zoeken naar de veronderstelde terroristen", aldus Nehammer.

De minister van Binnenlandse Zaken zinspeelde erop dat de daders de hoofdstad mogelijk zijn ontvlucht. Hij drong erop aan binnen te blijven totdat de autoriteiten zeggen dat het weer veilig is op straat.

Oostenrijk heeft meteen de grensbewaking opgeschroefd. Ook de Tsjechische politie heeft besloten over te gaan op extra grenscontroles. Ook hebben de Tsjechische autoriteiten besloten joodse instellingen extra te bewaken.

Nehammer riep op voorlopig het centrum van Wenen te mijden. De binnenstad is grotendeels afgesloten. Het openbaar vervoer in het desbetreffende district is stilgelegd. Hij zei ook dat Weense kinderen dinsdag niet naar school hoeven te gaan.

40 Schoten klinken bij grote politieoperatie na schietpartij Wenen

Premier Kurz: 'Weerzinwekkende terroristische daad'

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz heeft de reeks schietpartijen een "weerzinwekkende terroristische daad" genoemd. Kurz meldde via zijn Twitter-account bovendien dat het leger de bewaking van enkele plekken in de Oostenrijkse hoofdstad op zich neemt, zodat de politie zich volledig kan richten op de klopjacht op de voortvluchtige daders.

De premier zei tegen de Oostenrijkse publieke omroep ORF dat de dreiging onverminderd groot is. "Het is beslist een terroristische aanslag", aldus Kurz, die een antisemitisch motief niet uitsluit. "Of het mogelijk is morgenochtend het openbare leven te hervatten, zal sterk afhangen van de huidige nacht en of het lukt de verdachten te pakken of uit te schakelen", zei de eerste minister.

Minister-president Mark Rutte heeft via Twitter zijn medeleven betuigd. "Namens Nederland heb ik Sebastian Kurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad."