Mensen in het noorden van Nicaragua en het zuiden van Honduras bereiden zich voor op een krachtige tropische storm. Orkaan Eta raast met windstoten van 240 kilometer per uur richting de kust van Midden-Amerika. Dinsdagochtend zal de storm daar aan land komen. Het komt niet vaak voor dat een Atlantische storm zich in november nog zo krachtig ontwikkelt.

Dinsdagochtend zal Eta het noorden van Nicaragua bereiken en daarna afbuigen naar Honduras. De orkaan heeft zich ontwikkeld tot een van de zwaarste Atlantische stormen van dit jaar.

Het National Hurricane Center (NHC) in de Amerikaanse stad Miami verwacht dat de orkaan levensbedreigende vloedgolven, overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt als hij dinsdagochtend de kust van Nicaragua bereikt. Door Eta zou er maar liefst 64 centimeter regen kunnen vallen.

Het NHC waarschuwt ook voor een rampzalige wind en overstromingen in Honduras. Ook wijst het centrum erop dat in Jamaica, El Salvador, de Kaaimaneilanden, het zuidoosten van Mexico en het zuiden van Haïti overstromingen dreigen.

Volgens de Nicaraguaanse autoriteiten zijn in het noordoosten van het land meer dan drieduizend huishoudens geëvacueerd. De regering stuurde zondag al voedsel naar het gebied, net als hulptroepen die na de storm de infrastructuur moeten helpen herstellen.

Het is zeldzaam dat een Atlantische storm nog in november zo krachtig is, aldus een onderzoeker van Colorado State University. Tot nu toe waren de Atlantische stormen dit jaar nog niet zo zwaar als in andere stormseizoenen.

Eta is de 28e storm in de Atlantische Oceaan van dit jaar en dat is bijna een recordaantal. Alleen in 2005 waren er net zoveel stormen.