Zwitserse politie houdt nog twee verdachten aan 

De Nederlandse Cyntha woont in Wenen: 'Mijn Oostenrijkse vrienden zijn beduusd'

"Vandaag zou de eerste dag van de lockdown zijn in Oostenrijk", vertelt de Nederlandse Cyntha, die al enige tijd in Wenen woont. "Veel mensen wilden gisteren nog een laatste keer uit eten, dus was het druk in de stad. Ik was bij vrienden toen we de eerste meldingen over de aanslag binnenkregen. Via de media, maar ook via social media, zoals Instagram en Twitter, kregen we te horen wat er aan de hand was. Dat was heel spannend. We wisten ook niet precies wat waar was, en wat niet. Er waren veel geruchten. Op straat was het echt een gekkenhuis. Helikopters vlogen over en er was overal politie."



Vanmiddag is het volgens Cyntha heel rustig in de stad. "Eerder op de dag werd het aangeraden om binnen te blijven, maar inmiddels zijn er alweer wat mensen op straat. Veel winkels en openbare gebouwen zijn gesloten." De spanning in de stad is om te snijden. "Mijn Oostenrijkse vrienden zijn beduusd. Niemand had verwacht dat zoiets in Oostenrijk zou gebeuren, het voelt zo veilig in dit land. Ze herhalen steeds dat dit het ergste is dat hier in jaren is gebeurd. Ik, als niet-Oostenrijker beleef het anders in Nederland zijn we denk ik al iets meer voorbereid op dit soort situaties."