De gedode aanslagpleger in Wenen was een twintigjarige man die eerder was veroordeeld voor betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer dinsdag.



In april 2019 werd hij veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich bij de extremistische terreurbeweging Islamitische Staat (IS) aan te sluiten. De aanslagpleger had een gevangenisstraf van 22 maanden gekregen, maar werd begin december voorwaardelijk vrijgelaten, vertelde Nehammer.



De man was een staatsburger van zowel Oostenrijk als Noord-Macedonië, vertelde de minister aan het Oostenrijkse persbureau APA. Volgens de Oostenrijkse krant Falter was de gedode man Kurtin S. en was hij geboren en getogen in Wenen.



Volgens Nehammer is de politie al vijftien huizen binnengevallen en zijn verschillende mensen aangehouden die in verband staan met de verdachte.