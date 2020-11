Vijftien personen zijn maandagavond gewond geraakt bij een terroristische aanslag in het centrum van Wenen, zegt de burgemeester tegen de Oostenrijkse nieuwszender ORF. De politie meldde eerder al dat er een dode is gevallen, later maakt de burgemeester bekend dat een tweede persoon is overleden. Ook is een van de daders doodgeschoten.

Er is op zes verschillende plekken geschoten. De schietpartijen vonden plaats in de directe omgeving van een synagoge, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De politie zegt dat meerdere personen ernstig gewond zijn, onder wie een agent. Volgens de burgemeester zijn er in totaal zeven zwaargewonden. Minister Karl Nehammer van Binnenlandse Zaken meldt dat bij de aanslag waarschijnlijk meerdere personen zijn overleden.

Bij de aanval waren volgens Nehammer waarschijnlijk ook meerdere daders betrokken. Een van hen is door de politie doodgeschoten. In de Oostenrijkse hoofdstad is nog een grote politieoperatie gaande. De binnenstad is grotendeels afgesloten. Het openbaar vervoer in het desbetreffende district is stilgelegd.

Het is niet duidelijk of de synagoge een doelwit was. Het gebedshuis was op het moment van de schietpartijen gesloten. Joodse burgers zijn door een joodse organisatie opgeroepen niet naar buiten te gaan.

Politie roept burgers op binnen te blijven

De lokale politie roept burgers op binnen te blijven. Daarnaast wordt verzocht geen beelden van de aanslag op sociale media te delen. "Dit brengt zowel de hulpdiensten als burgers in gevaar", aldus de politie.

Nehammer waarschuwde maandagavond laat dat er een klopjacht gaande is naar meerdere vermeende daders, die "zwaarbewapend en gevaarlijk" zijn. "We hebben meerdere speciale eenheden samengebracht, die nu zoeken naar de veronderstelde terroristen", aldus Nehammer.

De minister zinspeelde erop dat de daders de hoofdstad mogelijk zijn ontvlucht en dat zij "mobiel" zijn. Hij drong erop aan binnen te blijven totdat de autoriteiten het sein geven dat het weer veilig is op straat.

Premier Kurtz: 'Weerzinwekkende terreurdaad'

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz heeft de reeks schietincidenten die maandagavond in Wenen heeft plaatsvonden een "weerzinwekkende terreurdaad" genoemd. Kurz meldde via zijn Twitteraccount bovendien dat het leger de bewaking van enkele plekken in de Oostenrijkse hoofdstad op zich neemt, zodat de politie zich volledig kan richten op de klopjacht naar de voortvluchtige daders.

Tegen de Oostenrijkse publieke omroep ORF zei de premier dat de dreiging vooralsnog onverminderd is. "Het is beslist een terreuraanslag", aldus Kurz, die een antisemitisch motief niet uitsloot. "Of het mogelijk is morgenochtend zoals normaal het openbare leven te hervatten, zal sterk afhangen van de huidige nacht en of het lukt de verdachten te pakken of uit te schakelen", zei de eerste minister.