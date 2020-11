Bij een schietpartij in Wenen zijn maandagavond meerdere gewonden gevallen. De Oostenrijkse krant Kronen Zeitung spreekt over een aanval op een synagoge.

Over de situatie in de Oostenrijkse hoofdstad is op dit moment weinig bekend. Volgens de krant is er een terreuralarm actief, maar dat is niet door de autoriteiten bevestigd.

De politie zou nog op zoek zijn naar de gevluchte dader. Dit is niet bevestigd door de politie. Een woordvoerder zegt dat er in de binnenstad een grote operatie gaande is.

De politie in Wenen roept burgers op weg te blijven van openbare locaties en het openbaar vervoer. Daarnaast wordt verzocht geen beelden van het incident te delen.

Joodse burgers zijn door een joodse organisatie opgeroepen niet naar buiten te gaan.