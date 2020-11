Bij een schietpartij in Wenen zijn maandagavond meerdere gewonden gevallen. Volgens de Oostenrijkse minister Karl Nehammer van Binnenlandse Zaken gaat het om een terroristische aanval. De krant Kronen Zeitung meldt dat de aanslag plaatsvond bij een synagoge.

Er zijn geen details gedeeld over de toestand van de slachtoffers. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen het Oostenrijkse persbureau APA dat een agent met een groot geweer is neergeschoten. Diverse media melden dat één persoon is overleden.

APA meldt ook op basis van Binnenlandse Zaken dat er een verdachte is aangehouden. Bij de aanval waren volgens minister Nehammer waarschijnlijk meerdere daders betrokken.

Het openbaar vervoer in het desbetreffende district is stilgelegd. De politie in Wenen roept burgers op thuis te blijven. Daarnaast wordt verzocht geen beelden van het incident op sociale media te delen. "Dit brengt zowel de hulpdiensten als burgers in gevaar", aldus de politie.

Het is niet duidelijk of de synagoge het doelwit van de schietpartij was. Het gebedshuis was op het moment van de schietpartij gesloten. Joodse burgers zijn door een joodse organisatie opgeroepen niet naar buiten te gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.