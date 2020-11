Zeker tien studenten zijn doodgeschoten op de campus van de universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, zo melden overheidsbronnen en getuigen.

Gewapende personen zouden het terrein zijn binnengedrongen en het vuur hebben geopend op vluchtende mensen. Kort daarvoor zou een explosie hebben plaatsgevonden.

Het gebouw is omsingeld en de aanvallers zouden nog altijd met agenten in een vuurgevecht zijn verwikkeld. Een student en ooggetuige zegt dat de aanslagplegers "schoten op iedereen die ze zagen". Hij wist zelf met een groep te ontsnappen via een poort.

Volgens de bronnen zijn zeker tien mensen omgekomen en nog eens vijftien anderen gewond geraakt.

Een maand geleden werd ook een aanslag in Kaboel geplaagd. Toen werden 24 mensen in een educatief centrum omgebracht, het ging voornamelijk om studenten.