Zeker 73 mensen zijn tot nu toe omgekomen door de aardbeving die de West-Turkse regio Izmir vrijdag zwaar heeft getroffen, maakten lokale autoriteiten zondagavond bekend. Inmiddels zijn er ruim duizend naschokken geweest. De aardbeving trof ook het Griekse eiland Samos, waar twee mensen om het leven kwamen.

In de puinhoop van ingestorte gebouwen in Izmir wordt nog steeds gezocht naar overlevenden door hulpdiensten. President Recep Tayyip Erdogan zegt de "wonden" van Izmir te willen helen voordat de kou en regen begint.

Om tijdelijk onderdak te bieden aan mensen wiens woningen verwoest zijn, heeft Turkije ruim drieduizend tenten en 13.000 bedden verschaft. In totaal zouden 940 mensen gewond zijn geraakt volgens de Turkse rampenbestrijdingsorganisatie AFAD. Zevenhonderd mensen zijn ontslagen uit het ziekenhuis, acht bevinden zich nog op de intensive care.

Zondagavond werd een 70-jarige man gered nadat hij 33 uur onder het puin van een flatgebouw met acht verdiepingen had gelegen. Een 16-jarig meisje was onder hetzelfde gebouw begraven, maar werd na zeventien uur samen met haar hond gered.

Door Turkije lopen meerdere breuklijnen van tektonische platen, waardoor er veel aardbevingen in de regio plaatsvinden. In 1999 kwamen 18.000 mensen om bij twee grote aardbevingen in het noordwesten van Turkije. Het epicentrum van de aardbeving van vrijdag lag in de Egeïsche Zee, ten noordwesten van Samos en had een magnitude van 6,9.