De Filipijnen zijn zondag getroffen door de zwaarste storm van het jaar tot nu toe. Vanwege tyfoon Goni zijn meer dan 390.000 mensen geëvacueerd en driehonderd woningen vernietigd. De storm kostte vooralsnog aan tien mensen het leven, drie anderen worden nog vermist.

De tyfoon raasde zondag met veel geweld en neerslag door het zuiden van Luzon, het hoofdeiland van de Filipijnen. Honderden huizen raakten bedolven onder modderstromen en vulkanische stenen. Meerdere mensen bevinden zich volgens lokale autoriteiten nog onder het puin.

Stormvloeden verwoestten dijken en rivieren overstroomden in Bicol, de zuidelijke kustregio van Luzon. Alle doden en vermisten komen tot nu toe uit Bicol. Een vijfjarig kind zou volgens een lokale gouverneur weggevoerd zijn door de stroming.

Ruim 390.000 mensen zijn de tyfoon ontvlucht. Veruit het grootste deel van de mensen zijn ondergebracht in noodcentra (345.000) en er zijn zorgen dat er niet genoeg ruimte is om de regels rondom het coronavirus te volgen. De president Rodrigo Duterte zegt de situatie vanuit zijn thuisstad Davao Stad in de gaten te houden.

Kwam op vier plekken aan land

Tyfoon Goni is een van de zwaarste stormen die het land sinds 2013 treft. Wereldwijd is het de zwaarste van het jaar tot nu toe. De storm kwam op vier verschillende plekken aan het land in de Filipijnen, maar is inmiddels weer naar de Zuid-Chinese Zee getrokken.

Op dit moment is een andere cycloon onderweg het Filipijnse vasteland, aldus het lokale meteorologisch instituut. Deze tropische storm Atsani is momenteel nog niet gevaarlijk, maar kan volgens het instituut mogelijk zwaarder worden.