Na het tellen van bijna alle stemmen lijkt de regeringspartij in Georgië de verkiezingen gewonnen te hebben. Maar de oppositie spreekt van verkiezingsfraude en roept op tot "permanent protesten". Duizenden aanhangers gaven daar zondagavond gehoor aan en demonstreerden bij het parlement in de hoofdstad Tbilisi.

Ruim 48 procent van de stemmen zijn gegaan naar de Georgische Droompartij van Bidzina Ivanisjvili, de rijkste man van het land. De oppositiepartijen kwamen samen op ruim 45 procent.

"Het lijdt geen twijfel dat we gewonnen hebben", aldus de uitvoerende secretaris Irakli Kobakhidze tegen verslaggevers. De partij zegt genoeg stemmen te hebben om zonder andere partijen te regeren.

Volgens de oppositiepartijen is er geknoeid met de verkiezingen, zijn er stemmen gekocht en mensen bij stembussen onder druk gezet. Zij weigeren in het parlement te gaan zitten totdat er nieuwe verkiezingen komen. Ook zeggen ze protesten te blijven organiseren.

"Het gevecht beging nu en we vechten tot het bittere eind", aldus David Bakradze, een van de partijleiders van Europees Georgië.

OVSE: Vrijheden gerespecteerd

Volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) waren de verkiezingen "competitief" en zijn de fundamentele vrijheden in het algemeen gerespecteerd, maar is er wel weinig vertrouwen in het kiessysteem omdat de grens tussen regerende partij en staat vervaagt. Ook zijn er volgens de OVSE beschuldigingen dat kiezers onder druk zijn gezet.

De grootste oppositiepartij Verenigde Nationale Beweging (UNM) is met tien kleinere partijen in een coalitie gestapt. Zij willen de in ballingschap levende oud-president Michaïl Saakasjvili als premier nomineren bij een verkiezingswinst. Saakasjvili ontvluchtte het land in 2013 na vermeend machtsmisbruik, waarna de Droompartij aan de macht kwam. Sindsdien werkt de oud-president aan een politieke comeback.

Parlement vorige zomer bestormd

De regering heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit ingeboet. Volgens tegenstanders faalt het economisch beleid, is de rechtspraak selectief en worden protesten hardhandig uit elkaar geslagen. Critici stellen dat de miljardair Ivanishvili, die geen officiële functie in de overheid heeft, het land van achter de schermen regeert.

Een vijfde van Georgië is bezet door pro-Russische separatisten. Vorige zomer bestormden demonstranten nog het parlement, nadat een Russische parlementariër tijdens een evenement het parlement had toegesproken vanuit de zetel van de voorzitter. Zowel de regering als de oppositie wil dat Georgië bij de NAVO en Europese Unie komt, al kan dit op weerstand rekenen vanuit Rusland. De Droompartij wil ook hechtere banden met Rusland.