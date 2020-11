De Franse politie heeft zaterdag nog twee mensen aangehouden in het onderzoek naar de aanslag in Nice, meldt een politiebron zondag aan persbureau Reuters. Het gaat om de vijfde en de zesde aanhoudingen na de aanslag van donderdagochtend. De personen zijn 25 en 63 jaar.

Beide verdachten zouden uit de plaats Grasse komen, dat dicht bij Nice ligt. Wat hun mogelijke rol bij de aanslag zou zijn, is nog onbekend.

De andere aangehouden verdachten zijn onder anderen een vermeende handlanger van de dader en een familielid van een andere verdachte. De dader zelf, een 21-jarige Tunesiër, ligt in het ziekenhuis.

De Tunesiër viel donderdagochtend met een mes een kerk binnen in Nice. Hij zou een koran bij zich hebben gehad en "Allahu Akbar" (God is de grootste) hebben geschreeuwd. In de kerk stak hij drie mensen dood en zou hij een daarvan hebben onthoofd.

Bij zijn aanhouding werd de man neergeschoten. De man zou eerder dit jaar via het Italiaanse eiland Lampedusa naar Europa zijn gekomen en verbleef dus nog niet lang in Frankrijk.