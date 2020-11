Een man in 'middeleeuwse kleding' heeft zaterdagavond (lokale tijd) met een zwaard twee mensen doodgestoken en vijf mensen verwond in de Canadese stad Quebec. Dat meldt de lokale politie. De verdachte is inmiddels aangehouden.

Het incident vond plaats nabij Parliament Hill, waar het parlementsgebouw van Quebec gevestigd is. Kort na het incident werden alle bewoners van de stad gevraagd Parliament Hill te vermijden en binnen te blijven.

Rond 1.00 uur (lokale tijd) kon de politie de man aanhouden. Omdat het onderzoek nog gaande was, bleef het verzoek om binnen te blijven staan.

De verdachte is een man tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij is door de politie ter controle naar een ziekenhuis gebracht.

De beweegredenen van de man zijn nog onduidelijk. De politie van Quebec zegt op Twitter dat er "geen aanwijzingen zijn dat de verdachte geen opvallende beweegredenen had, behalve persoonlijke". Wat hiermee precies bedoeld wordt, is niet duidelijk.