De aardbeving in de Egeïsche Zee tussen Turkije en Griekenland afgelopen vrijdag heeft het leven gekost aan minstens 49 mensen, zo melden de autoriteiten zaterdag. Van de bijna 900 gewonde mensen liggen er nog 229 in ziekenhuizen.

Reddingswerkers zijn in negen ingestorte gebouwen in Izmir, in het westen van Turkije, nog steeds bezig met het zoeken naar overlevenden onder het puin. De Turkse stad werd vrijdag zwaar getroffen door de aardbeving.

Bij de reddingsoperatie worden 5.750 reddingswerkers, twintig speurhonden en circa 900 voertuigen ingezet.

Voor de opvang van de slachtoffers van de aardbeving zijn duizenden tenten en mobiele keukens voor het verstrekken van voedsel aan ruim 50.000 mensen neergezet. De Turkse minister Ziya Selçuk van Onderwijs schreef eerder op Twitter dat de scholen in de miljoenenstad uit veiligheidsoverwegingen een week dicht zullen blijven.

Vrijdag werden Turkije en Griekenland opgeschrikt door een zware beving met een magnitude van 6.6. De aardbeving vond vrijdagmiddag rond 12.50 uur (Nederlandse tijd) plaats. Het epicentrum van de beving lag volgens het seismologisch instituut in Athene ten noorden van het Griekse eiland Samos, zo'n 17 kilometer van de kust van de Turkse provincie Izmir. Na de aardbeving zijn ruim 800 naschokken geregistreerd.

De meeste doden zijn in Turkije gevallen. Op het Griekse eiland Samos overleden twee tieners toen ze onder een instortende muur terechtkwamen.