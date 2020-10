Een van de zwaarste tyfoons ooit gemeten, is zondag bij de Filipijnen aangekomen. De gigantische tropische cycloon Goni naderde de groep eilanden met geschatte windsnelheden tot 315 kilometer per uur.

De Filipijnse autoriteiten lieten bijna een miljoen inwoners evacueren. Ze vrezen catastrofale schade en een extreem gevaarlijke situatie. In de komende uren dat is tot in de middag Nederlandse tijd, worden volgens lokale weersvoorspellers gewelddadige winden en stortregens verwacht in het zuidelijke deel van het hoofdeiland Luzon.

"Het ziet ernaar uit dat we echt harde wind zullen hebben, waardoor de kans op grootschalige overstromingen en aardverschuivingen groter wordt", zei een woordvoerder van de nationale hulpdiensten in land. "Er zijn stormvloeden aan onze oostkust. We houden de vulkanen Mayon en Taal in de gaten vanwege mogelijke vulkanische modderstromen."

Het is de krachtigste tyfoon die de Filipijnen treft sinds Haiyan, die in november 2013 meer dan 6300 mensen doodde. Onlangs eiste tyfoon Molave ​​nog 22 mensenlevens ten zuiden van de hoofdstad Manilla.

De autoriteiten staan ​​voor een extra uitdaging omdat in evacuatiecentra voldoende afstand bewaard moet worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De Filipijnen hebben het op een hoogste aantal besmettingen en sterfgevallen in Zuidoost-Azië, na Indonesië.